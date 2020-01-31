Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'de ikinci yarının ilk derbisi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Zirve yarışı için büyük önem arz eden mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev maça saatler kala heyecan dozu artarken, ev sahibi takımın genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da kritik maç için sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...