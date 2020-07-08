Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'in 31. haftasında başkentten 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'de tüm çalışmalar önümüzdeki sezon için gerçekleştiriliyor. Transferin yanı sıra Ersun Yanal ayrılığından bu yana teknik direktörlük için kalıcı çözüm bulamayan sarı-lacivertliler bu konuyu da bir an önce çözmek istiyor. Teknik direktörlük koltuğu için günden güne birçok ismin ortaya atıldığı Sarı Kanarya'da yeni gelişmeler de yaşanıyor.