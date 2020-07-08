Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'in 31. haftasında başkentten 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'de tüm çalışmalar önümüzdeki sezon için gerçekleştiriliyor. Transferin yanı sıra Ersun Yanal ayrılığından bu yana teknik direktörlük için kalıcı çözüm bulamayan sarı-lacivertliler bu konuyu da bir an önce çözmek istiyor. Teknik direktörlük koltuğu için günden güne birçok ismin ortaya atıldığı Sarı Kanarya'da yeni gelişmeler de yaşanıyor.

8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:02 Güncelleme: 08.07.2020 10:02
Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan ayrılıktan bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.

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Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.

Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

EROL BULUT İDDİALARI
Koç'un işaret ettiği ismin Erol Bulut olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.

Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, Fenerbahçe'nin teknik direktör arama serüvenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...

"TAYFUN HOCA'YI PEK BİLMEYİZ"
Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir Tayfun korkut. Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz Tayfun Hoca'nın futbol aklını, vizyonunu...

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