Teknik direktörde ters köşe! Kimse beklemiyordu...
Süper Lig'in 31. haftasında başkentten 1-1'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe'de tüm çalışmalar önümüzdeki sezon için gerçekleştiriliyor. Transferin yanı sıra Ersun Yanal ayrılığından bu yana teknik direktörlük için kalıcı çözüm bulamayan sarı-lacivertliler bu konuyu da bir an önce çözmek istiyor. Teknik direktörlük koltuğu için günden güne birçok ismin ortaya atıldığı Sarı Kanarya'da yeni gelişmeler de yaşanıyor.
8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:02
Güncelleme: 08.07.2020 10:02
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Teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan ayrılıktan bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.
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ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.
EROL BULUT İDDİALARI Koç'un işaret ettiği ismin Erol Bulut olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.
TAYFUN KORKUT SÜRPRİZİ Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, Fenerbahçe'nin teknik direktör arama serüvenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
"TAYFUN HOCA'YI PEK BİLMEYİZ" Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir Tayfun korkut. Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz Tayfun Hoca'nın futbol aklını, vizyonunu...