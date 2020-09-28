Galeri Fenerbahçe Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe ve Edinson Cavani...

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe ve Edinson Cavani...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... İlk 3 hafta sonunda 1 galibiyet 2 beraberlik alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilere veda ederek İtalyan ekibi Lazio ile sözleşme imzalayan Vedat Muriqi ayrılığı sonrası golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçeli kurmaylar, Aston Villa'dan Tanzanyalı golcü Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Bu ismin yanı sıra bir golcü daha transfer etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Uruguaylı süper yıldız Edinson Cavani için taraftarın da yoğun baskısı sürüyor.