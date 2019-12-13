Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto! Galatasaray...
Süper Lig'de sahasında oynadığı karşılaşmalarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı performansı gösterememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Yapılan toplantının ardından da Fenerbahçe transferde hedeflediği isimler için girişimlerine başlamıştı. Fakat Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızından vazgeçti. Peki Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme sebebi ne? İşte son gelişmeler ve sarı-lacivertlileri kızdıran Galatasaray detayı...
13 Aralık 2019 Cuma 18:23
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Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.
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Sarı-lacivertli takım ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni5-2'lik skorla yenmişti.
Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek isteyen sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve transfer için belirlediği futbolcuları yöneticilerle paylaştı.
Bu toplantının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de inanılmaz performansa imza atan yıldızlar için de harekete geçmişti.