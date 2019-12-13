Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto! Galatasaray...

Süper Lig'de sahasında oynadığı karşılaşmalarda oldukça başarılı sonuçlara imza atan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise aynı performansı gösterememişti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ise yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Yapılan toplantının ardından da Fenerbahçe transferde hedeflediği isimler için girişimlerine başlamıştı. Fakat Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızından vazgeçti. Peki Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme sebebi ne? İşte son gelişmeler ve sarı-lacivertlileri kızdıran Galatasaray detayı...

13 Aralık 2019 Cuma 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





