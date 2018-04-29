Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

DEPLASMANBAHÇE - RIDVAN DİLMEN

Fenerbahçe bugünleri gördüyse son deplasman performanslarıyla yaptı.

Galatasaray'la 13-14 averaj farkı varken farklı galibiyetlerle arayı kapattı Fenerbahçe. Kayserispor'u 5 farklı yendiler, önlerinde Karabük maçı var, iki iç saha maçları var. Galatasaray'ın fikstürü daha zor.

Çok hassas bir derbi oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maç çok tuhaf bir hale geldi. Başakşehir'in Osmanlıspor maçına göre bambaşka pozisyonlarda derbiye başlayabilir Beşiktaş ile Galatasaray.

Fenerbahçe'nin yediği gol Fenerbahçe'yi kendine getirdi. Şu anda Türkiye Ligi'nin son 16 haftasının lig lideri Fenerbahçe. Yani teknik direktör hem takımını daha iyi tanıması ve fiziksel olarak öne çıkması bunu getirdi.

Fiziksel olarak ligin en iyisi tartışmasız Fenerbahçe... İlk yarıda Fenerbahçe lehine verilmeyen bir penaltı var. İkinci yarıda da itiraz edilen var ama ben vermem. Diagne'nin Kasımpaşa'nın itiraz ettiği bir pozisyon var.

Benim gördüğüm açıdan üçüncü gol öncesi Giuliano'nun topu dışarıda, Tarık Ongun da kötü bir açıdaydı. Önde oynamak isteyen bir Fenerbahçe vardı ilk yarıda ama Kasımpaşa oynatmadı Fenerbahçe'yi. Onlar da üzerinize Trezeguet ve Diagne'yle yıprattılar.

İlhan da yıprattı. Aykut hoca baktı ki durum iyi değil, gerekirse yenileyim diyeyim 4-4-2'ye döndü, kanatlar Valbuena ve Giuliano oldu.

Bu riske rağmen savunma zaafı yaşanmadı, üzerine goller geldi. Mehmet Ekici de girince gardı düşmüş rakibe karşı pozisyonlar geldi.

Pas yüzdesi arttı, çok rahat geldiler, uzatmanın son saniyesi de averaj farkı için çok kritik bir gol atarak maçı bitirdiler.

İkinci golden sonraki performansı Kasımpaşa'nın gardının düşmesi kadar Fenerbahçe'nin vites artırması önemliydi. Valbuena girdikten sonra olağanüstü oynadı. Maçın en iyisi Şener'di. Şener insanüstü bir iş yaptı bindirmeleriyle.

Gerçekten Kocaman ligin ikinci yarısındaki deplasmanlarında büyük iş yaptı.