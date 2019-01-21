Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar... - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

'Sow'dado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran bir pozisyon vardı...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 21:23:47 Güncelleme: 21:38:44
Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...

Pozisyonun kahramanı ise Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'ydu... Tecrübeli yıldızın rövaşata ile attığı gol sonrası sosyal medya adeta çılgına döndü. İşte Twitter'daki Soldado paylaşımları ve Moussa Sow detayı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...
Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...
Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...
Sowdado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN