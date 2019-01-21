'Sow'dado çılgınlığı! Transfer bedelini açıkladılar...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran bir pozisyon vardı...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 21:23:47
Güncelleme: 21:38:44
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Pozisyonun kahramanı ise Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'ydu... Tecrübeli yıldızın rövaşata ile attığı gol sonrası sosyal medya adeta çılgına döndü. İşte Twitter'daki Soldado paylaşımları ve Moussa Sow detayı...