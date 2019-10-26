Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maça fırtına gibi bir başlangıç yaparken art arda bulduğu gollerle arayı açtı. Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Jorgensen Zanka takımının 2. golünü atarken Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltmiş oldu. Zanka attığı bu golle Süper Lig'de 1 golü bulunan Falcao'yu geride bırakmış oldu. Bu detay da sosyal medyada gündeme oturdu. İşte sosyal medyada Zanka tepkileri...