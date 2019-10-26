Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'

Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maça fırtına gibi bir başlangıç yaparken art arda bulduğu gollerle arayı açtı. Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Jorgensen Zanka takımının 2. golünü atarken Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltmiş oldu. Zanka attığı bu golle Süper Lig'de 1 golü bulunan Falcao'yu geride bırakmış oldu. Bu detay da sosyal medyada gündeme oturdu. İşte sosyal medyada Zanka tepkileri...

26 Ekim 2019 Cumartesi 21:07
Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'

Fenerbahçe'de Zanka bu sezonki 2. golünü attı sosyal medya çıldırdı!

İşte o yorumlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'
Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'
Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'
Sosyal medya çıldırdı! 'Zanka Falcao'dan iyi forvet'
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN