GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...
Son dakika haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...
Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız vermiş, Muriqi'nin ayrılmasının ardından forvet transferi için girişimlerini sıklaştırmıştı. Birçok isim için devreye giren sarı-lacivertlilerle ilgili İspanyol basınından bomba bir iddia geldi. İspanyollar dünya yıldızı golcünün Fenerbahçe'ye yakın olduğunu duyurdu. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
19 Eylül 2020 Cumartesi 09:04, Güncelleme 19.09.2020 09:15
Son dakika haberi: Transferi duyurdular! Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye...