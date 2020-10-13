Galeri Fenerbahçe Son dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Son dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal'den ayrılması beklenen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği yıldız futbolcu için Arabistan ekibi Al-Nassr da devreye girmişti. Tecrübeli futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...

Son dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...

BİZE ULAŞIN