GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Son dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Arsenal'den ayrılması beklenen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği yıldız futbolcu için Arabistan ekibi Al-Nassr da devreye girmişti. Tecrübeli futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...
13 Ekim 2020 Salı 09:47, Güncelleme 13.10.2020 09:52
Son dakika haberi: Mesut Özil transfer kararını verdi! Fenerbahçe...