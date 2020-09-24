GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği rakam şoke etti
Son dakika haberi: Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği rakam şoke etti
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezonun ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından forvett arayışları sürmüş gündeme Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den ayrılan Uruguaylı Edinson Cavani gelmişti. Sarı-lacivertli formayı giymek için şartları sorulan yıldız futbolcu istediği rakam ile adeta şoke etti. İşte detaylar...
24 Eylül 2020 Perşembe 09:31
Son dakika haberi: Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği rakam şoke etti