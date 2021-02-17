GaleriFenerbahçeSon dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!
Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!
Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Erol Bulut'un öğrencileri ligin 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan kadroya ince ayar geliyor İşte sarı-lacivertlilerin sahaya çıkması beklenen 11'i...
17 Şubat 2021 Çarşamba 10:40, Güncelleme 17.02.2021 10:41
Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!