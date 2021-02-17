Galeri Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Erol Bulut'un öğrencileri ligin 26. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör Erol Bulut'tan kadroya ince ayar geliyor İşte sarı-lacivertlilerin sahaya çıkması beklenen 11'i...

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

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Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kadroya ince ayar!

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Erol Bulut, pazar günü Göztepe ile oynayacakları lig maçının 11'inde ufak bir değişiklik yapacak.

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