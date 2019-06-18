Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Danimarkalı yıldız Türkiye'de dostlarıyla bir araya geldiği akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.