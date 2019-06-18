Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
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Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Danimarkalı yıldız Türkiye'de dostlarıyla bir araya geldiği akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

18 Haziran 2019 Salı 16:06
Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

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Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde oynayabilecek Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar kaldı.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Martin Skrtel'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği yıldız isim 2+1 yıllık sözleşmede ısrarcı.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması!

Slovak yıldızın Başakşehir'e transferi de gündemde.

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