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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi
Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kurmaylar Erol Bulut'un isteği üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da istediği yıldız forvete yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:24
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Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve topladığı 53 puanla ligi 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.
Yeni takviyelerini art arda açıklayarak rakiplerine gözdağı veren Kanarya, şu ana kadar tam 10 isimle sözleşme imzaladı.
Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı golcünün alternatiflerini hazırladı.
Son olarak bu bölge için Tigres forması giyen Enner Valencia ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün yanına bir takviye daha yapmak istiyor.