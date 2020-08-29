Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Gelecek sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kurmaylar Erol Bulut'un isteği üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da istediği yıldız forvete yöneldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:24
Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...

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Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve topladığı 53 puanla ligi 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.

Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Yeni takviyelerini art arda açıklayarak rakiplerine gözdağı veren Kanarya, şu ana kadar tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Lazio'nun kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Kosovalı golcünün alternatiflerini hazırladı.

Sergen Yalçın'ın gözdesi Fenerbahçe'ye! Erol Bulut onu istedi

Son olarak bu bölge için Tigres forması giyen Enner Valencia ile anlaşma sağlayan ve oyuncuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün yanına bir takviye daha yapmak istiyor.

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