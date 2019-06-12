Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı! - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray ile anlaşan Şener Özbayraklı'nın transferinin perde arkası belli oldu. Şener'in bu kararının arkasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin olduğu ortaya çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:14 Güncelleme: 12.06.2019 09:14
Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte ayrılıklar peş peşe yaşanmaya devam ediyor.

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Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Kiralık ve sözleşmesi sona eren futbolcularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, son olarak Şener Özbayraklı takımdan ayrıldı.

Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a transferinin perde arkası merak ediliyordu.

Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Tecrübeli futbolcunun, sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını ve ifadeleri kaldırması taraftarların tepkisini çekmişti.

Şener'in Fenerbahçe'den Galatasaray'a transferinde Comolli detayı!

Şener Özbayraklı'nın transfer sürecinde Damien Comolli ile görüştüğü ve ardından Galatasaray'a imza atma kararını verdiği öğrenildi.

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