Fenerbahçe'den ayrılarak Galatasaray ile anlaşan Şener Özbayraklı'nın transferinin perde arkası belli oldu. Şener'in bu kararının arkasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin olduğu ortaya çıktı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 09:14
Güncelleme: 12.06.2019 09:14
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Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte ayrılıklar peş peşe yaşanmaya devam ediyor.
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Kiralık ve sözleşmesi sona eren futbolcularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, son olarak Şener Özbayraklı takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a transferinin perde arkası merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcunun, sosyal medya hesaplarında Fenerbahçe ile ilgili fotoğraflarını ve ifadeleri kaldırması taraftarların tepkisini çekmişti.
Şener Özbayraklı'nın transfer sürecinde Damien Comolli ile görüştüğü ve ardından Galatasaray'a imza atma kararını verdiği öğrenildi.