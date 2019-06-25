Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertlilere Başakşehir cephesinden Şampiyonlar Ligi şoku geldi...
25 Haziran 2019 Salı 10:04
Güncelleme: 25.06.2019 10:11
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Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.
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Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;
"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"
Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler'in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.