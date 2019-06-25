Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan da UEFA'nın kararını bekleyen sarı lacivertlilere Başakşehir cephesinden Şampiyonlar Ligi şoku geldi...
25 Haziran 2019 Salı 10:04 Güncelleme: 25.06.2019 10:11
Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi.

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Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında transferle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

"10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim"

Şampiyonlar Ligi kararı! Fenerbahçe...

Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'da üst kurula sevk edilen ve çıkacak karara odaklanan Sarı-Lacivertliler'in taraftarların beklediği transfer bombalarını patlatmak için dört koldan taarruza geçeceği ortaya çıktı.

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