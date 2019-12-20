Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye taraftar desteği geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde adeta derbi atmosferi yaşatan taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verirken, yıldız isme de çiçek verildi. İşte o görüntüler...

20 Aralık 2019 Cuma 14:17 Güncelleme: 20.12.2019 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





