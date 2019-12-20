HaberlerGaleriSamandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti
Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti
Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye taraftar desteği geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde adeta derbi atmosferi yaşatan taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verirken, yıldız isme de çiçek verildi. İşte o görüntüler...
20 Aralık 2019 Cuma 14:17
Güncelleme: 20.12.2019 14:17
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
TARAFTARLARDAN DESTEK
Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip etti.