Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye taraftar desteği geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde adeta derbi atmosferi yaşatan taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verirken, yıldız isme de çiçek verildi. İşte o görüntüler...
20 Aralık 2019 Cuma 14:17 Güncelleme: 20.12.2019 14:17
Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi.

Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Samandıra'da derbi atmosferi! Fenerbahçe taraftarı akın etti

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli taraftarlar da takip etti.

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