Sadık Çiftpınar: "Fenerbahçe ile şaka olmaz"

Süper Lig'de Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi tarihi bir mücadeleye sahne oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapattı, Fenerbahçe 2. yarıda geri döndü ve maç 3-3 sona erdi. Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar maçın ardından açıklamalarda bulundu.
26 Şubat 2019 Salı 07:36
Güncelleme: 26.02.2019 07:55
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Ersun Yanal'ın devre arasında kendileri ile çok iyi bir konuşma yaptığını ifade eden Sadık, "İlk yarıda maça iyi başlamak istiyorduk ancak çok kötüydük, benim de hatam var üçüncü golde. Özür diliyorum" diye konuştu.
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TARİHİMİZDE BİR İLK YAŞANIYOR Sadık şöyle devam etti: İkinci yarıda hocamız soyunma odasına bize çok güzel bir konuşma yaptı ve inanırsak başaracağımızı, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve bizim Fenerbahçe olduğumuzu anlattı.
Rakip taraftarın 'Fenerbahçe kümeye' tezahüratları bizi ateşledi. Fenerbahçe ile bu kelimeler asla yan yana gelmez.
İnşallah bu bir başkaldırış olur ve ilerleyen haftalarda da galibiyetler alırız. Fenerbahçe ile şaka olmaz. Kolay bir durum değil, tarihimizde ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz, bu inanılmaz."
SADIK CEZALI Sarı-lacivertli takımın stoperi Sadık Çiftpınar dün özellikle ikinci yarıda harika bir performans sergiledi. 26 yaşındaki savunmacı, iyi oyununu golle süslerken, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Sadık, önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor maçında yok.