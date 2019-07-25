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Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüüryor. Kanarya'nın dünkü antrenmanları da bir hayli keyifli geçti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda sarı-lacivertli futbolcular özellikle pas oyunu üzerinde durdu. Yanal, sahada istediklerini yapan oyuncularını alkışladı. Yeni transfer Rodrigues gösterdiği performansla öne çıktı. İşte Fenerbahçe'nin kampındaki oyuncuların performansı...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
Güncelleme: 25.07.2019 07:06
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EMRE'DEN TAM İSABET Kanarya'da idmanların son bölümünde oyuncular şut çalışması yapıyor.
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Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu müthiş golleriyle dikkat çekiyor.
Kalecileri çaresiz bırakan şutları sonrası onlara takılmadan da edemiyor.
ALTAY ALIŞMAYA BAŞLADI Elindeki atel çıktıktan sonra idmanlara başlayan yeni transfer Altay Bayındır formunu bulmaya başladı.
Ankaragücü'nden transfer edilen başarılı kaleci, idmanda yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.