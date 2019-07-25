Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüüryor. Kanarya'nın dünkü antrenmanları da bir hayli keyifli geçti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen çalışmalarda sarı-lacivertli futbolcular özellikle pas oyunu üzerinde durdu. Yanal, sahada istediklerini yapan oyuncularını alkışladı. Yeni transfer Rodrigues gösterdiği performansla öne çıktı. İşte Fenerbahçe'nin kampındaki oyuncuların performansı...
25 Temmuz 2019 Perşembe 07:06 Güncelleme: 25.07.2019 07:06
Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

EMRE'DEN TAM İSABET
Kanarya'da idmanların son bölümünde oyuncular şut çalışması yapıyor.

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Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu müthiş golleriyle dikkat çekiyor.

Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

Kalecileri çaresiz bırakan şutları sonrası onlara takılmadan da edemiyor.

Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

ALTAY ALIŞMAYA BAŞLADI
Elindeki atel çıktıktan sonra idmanlara başlayan yeni transfer Altay Bayındır formunu bulmaya başladı.

Rodrigues uçuyor! İşte Fenerbahçe kampındaki yıldızlar...

Ankaragücü'nden transfer edilen başarılı kaleci, idmanda yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

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