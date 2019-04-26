Rizespor'dan Muriç açıklaması! Fenerbahçe...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin Çaykur Rizesporlu golcü Vedat Muriç ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
26 Nisan 2019 Cuma 11:21
Güncelleme: 12.06.2019 21:47
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi.
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Sezon sonu 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek Fenerbahçe'de transferde öncelik hücum bölgesine verilmiş durumda.
Sezon başında transfer edilen Slimani ve Frey'in istenilen performansı sergileyememesi ve Soldado'nun geleceğinin belirsizliğini koruması, sarı-lacivertlilerde golcü takviyesini zorunlu hale getirdi.
Slimani ve Frey'le kesin olarak yollarını ayıracak olan Kanarya, yeni sezona 3 yeni forvetle girecek.
Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak.