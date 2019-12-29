Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Hakemi Jailson kurtardı"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk oldu. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken, Vedat Muriç'in ceza sahasında bir hava topunda yerde kaldığı pozisyon gündeme oturdu. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.
29 Aralık 2019 Pazar 22:52
Güncelleme: 29.12.2019 22:53
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Süper Lig'de ilk devre, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. 2019'un son maçında iki ekip Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
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İlk yarısı 1-1 biten karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertli ekibin gollerini Deniz Türüç ve Jailson atarken, mavi-yeşilli takımın tek sayısı Aberhoun'dan geldi.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon ise gündeme damga vurdu. Gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi esnasında Vedat Muriç'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Muriç'in pozisyonunu ve karşılaşmayı yorumladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI
''Fenerbahçe en fazla ceza sahası dışından gol atan takım zaten. Attığı 33-34 golün en az 10-12 tanesini ceza sahasından atmıştır. Fenerbahçe'nin adını şutör takım koydum."