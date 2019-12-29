Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! "Hakemi Jailson kurtardı"

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizespor'a konuk oldu. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazanırken, Vedat Muriç'in ceza sahasında bir hava topunda yerde kaldığı pozisyon gündeme oturdu. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlarda bulundu.

29 Aralık 2019 Pazar 22:52 Güncelleme: 29.12.2019 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





