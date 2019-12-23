Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı ve uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. 2005 yılından beri Beşiktaş'a sahasında kaybetmeyen sarı-lacivertli takım böylece puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise bu yenilgi ile 27 puanda kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında da çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte maçın ardından Rıdvan Dilmen'in açıklamaları ve sosyal medyada Cüneyt Çakır tepkileri...
23 Aralık 2019 Pazartesi 00:09
Güncelleme: 23.12.2019 00:09
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Rıdvan Dilmen hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Ersun Yanal'ın açıklamaları hakkında konuştu.
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Rıdvan Dilmenin açıklamaları şu şekilde:
Abdullah Avcı, ilk yarı 2-0 bitse iki değişiklik yapacaktı. Ljajic ve Umut'u alacaktı belki de. Isla'nın kambura yatmasıyla hata yaptı. Burak zaten vuramayacaktı.
Cüneyt Çakır idare ediyor, yönetmiyor. Penaltıdan önce VAR uyardı. İkinci golden önceki pozisyona Fenerbahçe kimliğimi çıkararak baktım faul yok, VARdan da uyarı gelmedi.
Penaltıyı göremedi, korneri vermedi döndü gol oldu. Skora etki edecek hatalar yaptı.
Atiba, Beşiktaş'ı yeniden hayata döndürdü. Mecburen 4 forvete dönecekti ve Fenerbahçe daha çok boş alan bulacaktır. Caner de gereksiz bir kart gördü.