Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Fenerbahçe 2019 yılının son derbisinde Beşiktaş'ı 3-1 yenmeyi başardı ve uzun senelerdir süren serisini devam ettirdi. 2005 yılından beri Beşiktaş'a sahasında kaybetmeyen sarı-lacivertli takım böylece puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise bu yenilgi ile 27 puanda kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de bu karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında da çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte maçın ardından Rıdvan Dilmen'in açıklamaları ve sosyal medyada Cüneyt Çakır tepkileri...

23 Aralık 2019 Pazartesi 00:09 Güncelleme: 23.12.2019 00:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





