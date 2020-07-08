Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! 'Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! "Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar"

Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! "Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar"

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 3 Büyüklere (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş) sert bir eleştiride bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

8 Temmuz 2020 Çarşamba 02:47 Güncelleme: 08.07.2020 03:21
Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Eryaman Stadyumu'nda konuk olduğu Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak Avrupa kupalarına gitme yolunda yara aldı.

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Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar

Mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında değerlendirmeler yapan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, flaş yorumlara imza attı.

Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

Gençlerbirliği 1 puana üzülmemeli. Maçın skoru 3-3, 4-4 olabilirdi. Kim kaybetseydi yazık olurdu. 5 değişiklik skorları ve oyunları çok etkiliyor. Kulübelerin savaşı oluyor.

Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar

Gençlerbirliği pandemi sonrası Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında daha toparlanmış bir görüntü serrgiledi. Gençlerbirliği kazansaydı, hemen hemen garantilemiş olacaktı.

Rıdvan Dilmen'den 3 Büyüklere sert eleştiri! Şampiyonlar Ligi'ni istemiyorlar

"EMRE SENEYE OYNAYABİLİR Mİ?"

Emre Belözoğlu harika bir gol attı, şimdi kafalarda soru işareti olacak. 'Seneye oynayabilir mi?' İş sanki oraya gidiyor gibi ama kendi bileceği iş.

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