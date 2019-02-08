Rıdvan Dilmen: 'Hakem katliam yaptı' - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Rıdvan Dilmen: "Hakem katliam yaptı"

Kayserispr ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında Roberto Soldado, Alper Ulusoy'un sarı kart göstereceği sırada bir anda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
8 Şubat 2019 Cuma, 21:46:33 Güncelleme: 21:46:48
Rıdvan Dilmen: Hakem katliam yaptı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

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Rıdvan Dilmen: Hakem katliam yaptı

Mücadelenin 45+2. dakikasında bir pozisyonda rakibine faul yapan Soldado'ya Alper Ulusoy sarı kart göstermek için elini cebine götürdü.

Rıdvan Dilmen: Hakem katliam yaptı

Tam bu sırada Soldado'nun küfür ettiğine kanaat getiren Alper Ulusoy kırmızı kartını çıkardı.

Rıdvan Dilmen: Hakem katliam yaptı

Ulusoy'un bu kararı başta sosyal medyada olmak üzere sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.

Rıdvan Dilmen: Hakem katliam yaptı

Tecrübeli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili NTV Spor'da yorumda bulundu.

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