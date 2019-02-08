Rıdvan Dilmen: 'Hakem katliam yaptı' - Fotomaç
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Rıdvan Dilmen: "Hakem katliam yaptı"
Kayserispr ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında Roberto Soldado, Alper Ulusoy'un sarı kart göstereceği sırada bir anda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
8 Şubat 2019 Cuma, 21:46:33
Güncelleme: 21:46:48
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.
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Mücadelenin 45+2. dakikasında bir pozisyonda rakibine faul yapan Soldado'ya Alper Ulusoy sarı kart göstermek için elini cebine götürdü.
Tam bu sırada Soldado'nun küfür ettiğine kanaat getiren Alper Ulusoy kırmızı kartını çıkardı.
Ulusoy'un bu kararı başta sosyal medyada olmak üzere sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki topladı.
Tecrübeli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de konuyla ilgili NTV Spor'da yorumda bulundu.