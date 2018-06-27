Phillip Cocu akıl hocalarıyla birlikte Fenerbahçe'ye geliyor!

ÖLÜMÜ DÜŞÜNECEK KADAR ZAMANIM YOK

2014 yılı Phillip Cocu'nun hayatı için çok önemliydi... O yıl sırtında ortaya çıkan kanser tümörünü aldırmıştı. Her yıl bir kez sağlık taramasından geçmek zorunda olan Cocu, ölümle imtihanını, "Herkesin ölüm korkusu vardır, bu gayet normal durum. Ama hayata olumluysanız, ölüm beni meşgul etmediği gibi sizi de etmez. Hepimiz biliyoruz ki ölüm bir gün gelecek, ancak benim bunu düşünecek kadar çok vaktim yok. Yaşadıklarımdan sonra bile... Hatta hayattan daha da fazla keyif almaya başladığımı bile söyleyebilirim" sözleriyle açıklamıştı.

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