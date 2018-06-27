Phillip Cocu akıl hocalarıyla birlikte Fenerbahçe'ye geliyor!
BUGÜN 18.30'DA İMZAYI ATIYOR
Fenerbahçe'de 3 yıllık anlaşmaya varılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu için bugün imza töreni düzenlenecek. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki çalıştırıcının imza töreninin saat 18.30'da gerçekleştirileceği bildirildi. Törenin Ülker Stadı'nda bulunan 1907 Tribünü'nde düzenleneceği kaydedildi.
'Cocu adil bir babadır
PSV'den Hoffenheim'e transfer olan Joshua Brenet, Phillip Cocu'yu, "adil bir baba" olarak tanımladı. 24 yaşındaki futbolcu, "Cocu korumacıdır. Düzenli olarak oyuncularının başarılarından duyduğu gururu anlatır, hiçbir zaman onları basının önüne atmaz. Kendini eleştirir, belki hakemi ya da bir başkasını suçlar ama asla oyuncularını eleştirmez" dedi.
EViNiN ADAMI
PHİLLİP Cocu, boş vakitlerini evinde geçirmeyi tercih eden biri. Gecelerde boy göstermeyi sevmez. Futbolcularından da özel hayatlarına çok dikkat etmelerini ister. Çünkü her zaman sağlam ve zinde kalma adına düzenli uykuya çok önem verir. VERI analizi, psikolojik destek ve bilişsel eğitim konularında uzman olan 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece futbolcuları için değil, teknik ekibi için de bireysel eğitim programları hazırlayacak. Cocu'nun yardımcılığını, PSV'de de asistanı olan Chris van der Weerden yapacak. Aykut Kocaman'ın ekibi de aynen devam edecek.
ÖLÜMÜ DÜŞÜNECEK KADAR ZAMANIM YOK
2014 yılı Phillip Cocu'nun hayatı için çok önemliydi... O yıl sırtında ortaya çıkan kanser tümörünü aldırmıştı. Her yıl bir kez sağlık taramasından geçmek zorunda olan Cocu, ölümle imtihanını, "Herkesin ölüm korkusu vardır, bu gayet normal durum. Ama hayata olumluysanız, ölüm beni meşgul etmediği gibi sizi de etmez. Hepimiz biliyoruz ki ölüm bir gün gelecek, ancak benim bunu düşünecek kadar çok vaktim yok. Yaşadıklarımdan sonra bile... Hatta hayattan daha da fazla keyif almaya başladığımı bile söyleyebilirim" sözleriyle açıklamıştı.
FOTOMAÇ
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.