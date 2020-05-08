N'Sakala transferi resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi bitecek olan ve hangi takıma gideceği en çok merak edilen isimlerden biri olan sol bek Fabrice N'Sakala, hakkında çıkan transfer söylentileri, futbol yaşamındaki hedefleri ve futbola ne zaman veda etmek istediğiyle ilgili konuştu. N'Sakala sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten transfer teklifi aldığını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı sol beki Demokratik Kongolu 29 yaşındaki Fabrice N'Sakala, kulüpte bu sezon sözleşmesi biten oyuncular arasında. Özellikle 3 büyüklerin en çok eksikliğini yaşadığı sol bek konusunda birçok kulüp, transfer listesine Alanyasporlu N'Sakala'yı ekledi. Başarılı sol bek 2017-2018 sezonunun başında Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilirken, Alanyaspor'da başarılı bir 3 yıl geçirdi. Özellikle top çalma konusundaki yeteneğiyle rakip takımların ataklarını kesmeyi başaran yetenekli oyuncu, istikrarlı grafiğiyle de büyük takımların transferde radarına girdi.
İSTANBUL'DAN 3 TEKLİF VAR
Koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenirken, Fabrice N'Sakala da diğer takım arkadaşları gibi evde bireysel çalışmalarını sürdürdü. Bireysel çalışma dışında günlerini gitarıyla şarkılar çalıp söyleyerek geçiren N'Sakala, takım arkadaşlarıyla da konsol oyununda futbol maçları yaptı. Koronavirüs süreciyle ertelenen liglerden, evde yaptıkları hazırlıklara, Alanyaspor'dan transfer görüşmelerine kadar tüm ayrıntıları açıklayan Fabrice N'Sakala, basına yansımayan bir transfer teklifini daha söyledi.
"YENİDEN TAKIM OLARAK OYNAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"
Aytemiz Alanyaspor, 5 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla 3 grup halinde takım çalışmalarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlarken, Fabrice N'Sakala evdeki hazırlık süreci ve tekrar takımın birlikte çalışmaya başlamalarının çok iyi olduğunu söyledi ve "Bence çok iyi oldu çünkü birlikte yapılan antrenmanlara ara vereli uzun zaman oldu. Yeniden takım olarak oynamayı öğrenmeliyiz çünkü ligler ne zaman başlar bilmiyoruz. Bu nedenle şimdiden hazır olmayı tercih ediyoruz. Ligin daha erken başlayacağını umuyorduk fakat biliyorsunuz güvenli bir şekilde evde kalıyoruz ve şu anda en önemlisi bu. Yine de liglerin başlayacağı için mutluyuz" dedi.
"KUPA KAZANMAMIZ EN ÖNEMLİSİ"
Ara transfer döneminden itibaren adı sık sık Fenerbahçe ile anılan N'Sakala'nın adı şu sıralar Beşiktaş ile de anılırken, transferin en çok konuşulan isimlerinden olacağı düşünülen N'Sakala çıkan haberlerle ilgili, "Evet ben de transferim, kulüpler ve para hakkında çok haber görüyorum. Benim için bu iyi bir şey. Bu sene çok iyi çalıştığım anlamına geliyor. Ancak sezon sonuna kadar bu şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum. Çünkü şu an kupa kazanmamız en önemlisi. Gerisini ileriki zamanlarda göreceğiz" diye konuştu.