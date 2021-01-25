Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! "Ümit ediyorum ki..."

Göreviniz gereği dönem dönem ağır eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? 'Keşke bu koltuğa hiç oturmasaydım' dediğiniz anlar oluyor mu?



TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu. Ama bunları düzene koyduğumuzu düşünüyorum. Milli takımlarla ilgili de bu dönem önemli başarılarımız oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, genç ve yetenekli bir takımımız var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. 'Keşke' bana göre bir ifade değil. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırım.