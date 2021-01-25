Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! "Ümit ediyorum ki..."

Ligdeki takımların çoğu hakemlerden şikayetçi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hakemlerin verdiği kararlar bir tarafı memnun ederken, diğer takımı memnun etmiyor. Böyle olunca memnun olmayan takım, hakem kararlarına yönelik şikayetlerde bulunuyor. 'Hakkımız yeniyor, neden susuyorsun?' diye taraftar baskısı olduğu için kulüp başkanları da basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da inanın çoğu başkan beni arıyor ve 'Taraftarlarımız hakkımızın yendiğini düşünüyor, o yüzden biz böyle bir açıklama yaptık' diyor. Eleştirilere açığız, eleştirebilirler ama hakaretlere varan sözleri asla kabul etmeyiz. Burada önemli olan tenkitlerin saygı çerçevesinde yapılması. Her insan, futbolcu veya teknik adam gibi, hakemler de zaman zaman hatalı kararlar verebiliyor ancak geride bıraktığımız haftalarda hakemlerimizin genel performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli hakemlerin yanına Süper Lig'de ilk kez görev alan genç ve yeni isimler de katıldı.