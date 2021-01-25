Galeri Fenerbahçe Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! "Ümit ediyorum ki..."

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! "Ümit ediyorum ki..."

Son dakika haberleri | Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe, çok konuşulacak bir transfere imza atarak Mesut Özil'i kadrosuna kattı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Özdemir'in o sözleri...

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! "Ümit ediyorum ki..."

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! Ümit ediyorum ki...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sabah Gazetesi'ne çok özel açıklamalar yaptı. İşte Özdemir'in Mesut Özil ve yaşanan süreç ile ilgili o sözleri;

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! Ümit ediyorum ki...

Göreviniz gereği dönem dönem ağır eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? 'Keşke bu koltuğa hiç oturmasaydım' dediğiniz anlar oluyor mu?

TFF Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Çünkü aldığınız her karar bir tarafı üzüyor. Ben saygı çerçevesinde kaldığı sürece eleştirilere açık biriyim. Eleştiri iyi niyetli yapılırsa bizi de geliştirir. Biz yönetim olarak zor bir dönemde görev aldık. Hem mali olarak kulüplerin sıkıntıları, hem de yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılar vardı. Ayrıca pandeminin de spor üzerinde çok büyük etkisi oldu. Ama bunları düzene koyduğumuzu düşünüyorum. Milli takımlarla ilgili de bu dönem önemli başarılarımız oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz, genç ve yetenekli bir takımımız var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. 'Keşke' bana göre bir ifade değil. Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya çalışırım.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! Ümit ediyorum ki...

Ligdeki takımların çoğu hakemlerden şikayetçi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hakemlerin verdiği kararlar bir tarafı memnun ederken, diğer takımı memnun etmiyor. Böyle olunca memnun olmayan takım, hakem kararlarına yönelik şikayetlerde bulunuyor. 'Hakkımız yeniyor, neden susuyorsun?' diye taraftar baskısı olduğu için kulüp başkanları da basın önüne çıkıp hakemleri eleştiriyor. Sonrasında da inanın çoğu başkan beni arıyor ve 'Taraftarlarımız hakkımızın yendiğini düşünüyor, o yüzden biz böyle bir açıklama yaptık' diyor. Eleştirilere açığız, eleştirebilirler ama hakaretlere varan sözleri asla kabul etmeyiz. Burada önemli olan tenkitlerin saygı çerçevesinde yapılması. Her insan, futbolcu veya teknik adam gibi, hakemler de zaman zaman hatalı kararlar verebiliyor ancak geride bıraktığımız haftalarda hakemlerimizin genel performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli hakemlerin yanına Süper Lig'de ilk kez görev alan genç ve yeni isimler de katıldı.

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! Ümit ediyorum ki...

Maçlar seyircili oynanmaya ne zaman başlayacak?

Biz burada tamamen Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile hareket etmek durumundayız. Bununla ilgili olarak da tüm senaryoları federasyon olarak tartışıyoruz. Salgın etkisini yitirdiğinde yine ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde maçları seyircili olarak oynatmaya başlayacağız.

Nihat Özdemir'den Mesut Özil sözleri! Ümit ediyorum ki...

TFF Başkanı olarak sosyal medyada futbol-siyaset ilişkisi üzerinden eleştirilerin hedefi oluyorsunuz...

Burası bağımsız ve özerk bir federasyon. Ben de buranın başkanıyım. Ancak aldığımız her kararın, attığımız her adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri ile çelişmemesi lazım. Başkan olarak devletimizin kurumlarıyla iletişim halinde olmak, iyi ilişkiler kurmak son derece normal bir durum. Sosyal medyada yazılanlara bakarsam ben TFF'yi yönetemem. O yüzden ilgilenmiyorum yazılanlarla. Aldığımız kararların tümünü TFF'de tartışarak alıyoruz. Hiçbir kararımızda sosyal medyada yazılanların etkisi olmaz, olamaz da.

SON DAKİKA