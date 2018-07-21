Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

AVRUPA'YI İSTİYOR!

Teda'yla 3 yıllığına 17 milyon euro karşılığında sözleşme yapan Gudelj, burada tutunamayınca Guangzhou'nun yolunu tuttu. 22 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyen 1.87 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, burada 18 maçta forma giydi; 3 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Çin'e uyum gösteremeyen Gudelj, teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından rezerv takıma gönderildi.