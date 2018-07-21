Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi! - Galeri - Fotomaç
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!

    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:01:37 Güncelleme: 01:04:16
    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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    Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

    FFP kurallarının zorladığı Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi. Çin'in Guangzhou takımında oynayan Nemanja Gudelj, Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi.

    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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    Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

    Menajer, Çin'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Sırp yıldızın kiralanması için aracı olabileceğini bildirdi.

    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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    Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

    KADRO DIŞIYKEN TRANSFER OLMUŞTU

    Phillip Cocu, Ajax'tan tanıdığı Gudelj'e onay verince, düğmeye basıldı. Sportif direktör Damien Comolli'nin Guangzhou'lu yetkililerle temasa geçtiği öğrenildi.

    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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    Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

    Gudelj, 2017'nin ocak ayında Ajax'te kadro dışı kaldığı dönemde 5.5 milyon euro'ya Çin'in Teda takımına transfer olmuş, Ocak 2018'de ise Guangzhou'ya geçiş yapmıştı.

    Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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    Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

    AVRUPA'YI İSTİYOR!

    Teda'yla 3 yıllığına 17 milyon euro karşılığında sözleşme yapan Gudelj, burada tutunamayınca Guangzhou'nun yolunu tuttu. 22 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyen 1.87 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, burada 18 maçta forma giydi; 3 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Çin'e uyum gösteremeyen Gudelj, teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından rezerv takıma gönderildi.

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