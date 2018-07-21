Nemanja Gudelj Fenerbahçeye önerildi!

21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:01:37
Güncelleme: 01:04:16
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Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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FFP kurallarının zorladığı Fenerbahçe'ye flaş bir teklif geldi. Çin'in Guangzhou takımında oynayan Nemanja Gudelj, Türkiye haklarını elinde bulunduran menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi.
Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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Menajer, Çin'den ayrılıp Avrupa'ya dönmek isteyen 26 yaşındaki Sırp yıldızın kiralanması için aracı olabileceğini bildirdi.
Gudelj, 2017'nin ocak ayında Ajax'te kadro dışı kaldığı dönemde 5.5 milyon euro'ya Çin'in Teda takımına transfer olmuş, Ocak 2018'de ise Guangzhou'ya geçiş yapmıştı.
Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
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AVRUPA'YI İSTİYOR!
Teda'yla 3 yıllığına 17 milyon euro karşılığında sözleşme yapan Gudelj, burada tutunamayınca Guangzhou'nun yolunu tuttu. 22 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyen 1.87 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, burada 18 maçta forma giydi; 3 gol atıp 2 asist gerçekleştirdi. Çin'e uyum gösteremeyen Gudelj, teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından rezerv takıma gönderildi.