Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sürpriz bir talibi çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu yakın zamanda imzayı atabilir.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)