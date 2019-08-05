Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sürpriz bir talibi çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu yakın zamanda imzayı atabilir.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
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Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de bulunan orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin yeni takımı netleşiyor.
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Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Senegalli futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönmüştü.
Ndiaye bir süre önce Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.
Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon, deneyimli futbolcunun Monaco ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiğini açıkladı.
Lille ve Rennes'in de ilgilendiği Ndiaye, Monaco'ya imza atmaya çok yakın.