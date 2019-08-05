Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sürpriz bir talibi çıktı. Fenerbahçe'nin de istediği tecrübeli futbolcu yakın zamanda imzayı atabilir.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Ağustos 2019 Pazartesi 12:21
Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de bulunan orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin yeni takımı netleşiyor.

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Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Senegalli futbolcu, sezon sonunda kulübüne geri dönmüştü.

Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Ndiaye bir süre önce Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.

Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon, deneyimli futbolcunun Monaco ile yaptığı görüşmede ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Ndiaye'de sürpriz! Görüşmeler ilerledi

Lille ve Rennes'in de ilgilendiği Ndiaye, Monaco'ya imza atmaya çok yakın.

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