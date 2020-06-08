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Muriqi 154 milyona gidiyor! Fenerbahçe'nin yerine alacağı golcü...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için planlamalarına şimdiden başlayan Kanarya için flaş bir iddia ortaya atıldı... Buna göre Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle beraber ilk iş olarak Vedat Muriqi'yi satacak... Öte yandan İstanbul devi, Muriqi yerine kadrosuna dahil edeceği golcüyü buldu bile. İddiaya göre o golcünün transferinin resmiyet kazanması artık çok yakın! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

8 Haziran 2020 Pazartesi 12:19 Güncelleme: 08.06.2020 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





