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Muriqi 154 milyona gidiyor! Fenerbahçe'nin yerine alacağı golcü...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için planlamalarına şimdiden başlayan Kanarya için flaş bir iddia ortaya atıldı... Buna göre Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle beraber ilk iş olarak Vedat Muriqi'yi satacak... Öte yandan İstanbul devi, Muriqi yerine kadrosuna dahil edeceği golcüyü buldu bile. İddiaya göre o golcünün transferinin resmiyet kazanması artık çok yakın! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Haziran 2020 Pazartesi 12:19
Güncelleme: 08.06.2020 14:22
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Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sarı lacivertli yönetim, sezonun sona ermesiyle beraber 1 veda, 1 transfer için kolları sıvadı...
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MURIQI LAZIO'YA SATILIYOR İddiaya göre sarı lacivertlilerin yapacağı ilk atak Kosovalı golcü Muriqi için olacak... İngilizlerin de peşinde olduğu bilinen golcü futbolcunun yeni rotası İtalya olacak.
Muriqi'yi dev bir rakama satmaya onay veren ve bu hususta el sıkışan Fenerbahçe, ayrılığın ardından resmi imzayı attıracağı ilk ismi buldu bile...
Rumen basınının iddiasına göre bu isim George Puscas olacak... Fenerbahçeli yetkililer, Muriqi'nin satışının ardından Puscas için temaslara başlayacak.
İŞTE O HABER! Sport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı özel haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;