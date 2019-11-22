Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
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Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık geçiren ve en erken Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçına yetişmesi beklenen Kosovalı golcüden teknik heyeti üzen bir haber geldi.
22 Kasım 2019 Cuma 14:30 Güncelleme: 22.11.2019 14:30
Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

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Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi eksikler can sıkıyor.

Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Max Kruse, Vedat Muriç ve kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Kruse ve Muriç'in Göztepe maçına kadar yetiştirilmesi beklenirken, 25 yaşındaki golcüden sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi. İşte detaylar...

Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.

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