Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık geçiren ve en erken Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçına yetişmesi beklenen Kosovalı golcüden teknik heyeti üzen bir haber geldi.
22 Kasım 2019 Cuma 14:30
Güncelleme: 22.11.2019 14:30
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Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.
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Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesi eksikler can sıkıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan MaxKruse, Vedat Muriç ve kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Malatya deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
Kruse ve Muriç'inGöztepe maçına kadar yetiştirilmesi beklenirken, 25 yaşındaki golcüden sarı-lacivertlileri üzen bir haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.