Muriç'te büyük tehlike! Sakatlık...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileğinden sakatlık geçiren ve en erken Yeni Malatyaspor maçının ardından Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçına yetişmesi beklenen Kosovalı golcüden teknik heyeti üzen bir haber geldi.

22 Kasım 2019 Cuma 14:30 Güncelleme: 22.11.2019 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





