Mehmet Ekici sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Mehmet Ekici sürprizi!

    Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararları taşları yerinden oynatıyor.
    16 Ekim 2018 Salı, 11:50:12 Güncelleme: 11:51:04
    Mehmet Ekici sürprizi!

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yurt dışında bıçak altına yatan Mehmet Topal, 1 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak.

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    Mehmet Ekici sürprizi!

    Deneyimli oyuncunun yokluğunda orta sahada doğacak boşluğu kiminle dolduracağını düşünen Cocu, Topal'ın adaşında karar kıldı.

    Mehmet Ekici sürprizi!

    Reyes'in 2. bölgede oynadığı karşılaşmalarda vasatın altında bir performans sergilemesi oyuncunun orada kullanılma ihtimalini neredeyse sıfırladı.

    Mehmet Ekici sürprizi!

    Normalde o mevkinin adamı olan Eljif ise sol açıktaki futboluyla etkili olduğu için bu ikilinin Jailson'un partneri olması beklenmiyor.

    Mehmet Ekici sürprizi!

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    Tüm bu veriler ışığında orta saha için Mehmet Ekici favori duruma geldi. Antrenmanlarda Ekici'nin o bölgede sergilediği grafiği yakından takip eden teknik patron Cocu, milli takımdan döneceklerle birlikte tam takım yapılacak antrenmanların ardından son kararını verecek. (Akşam)

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