Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

Fenerbahçe ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Max Kruse'nin yeni adresi merak ediliyor... Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcunun Avrupa liglerindeki talipleri ise günden güne artıyor. İşte Kruse'yle ciddi olarak ilgilenen o iki ekip...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Haziran 2020 Pazar 09:32 Güncelleme: 21.06.2020 09:33
Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

Fenerbahçe'den bir süredir alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin yankıları sürüyor.

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Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

Alman futbolcu ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı ifade edilmişti.

Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

Hatta takım kaptanı Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'le gerginlik yaşadığı öne sürülmüştü.

Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu...

Max Kruse için yarışa girdiler! İki ekip...

Konuya ilişkin Kruse'nin eski takımı Werder Bremen'den bir açıklama gelmişti. Kulüp, şimdilik Kruse'nin gündemlerinde olmadığını söylemiş ancak kapıyı tamamen kapatmamıştı.

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