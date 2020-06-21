Fenerbahçe ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Max Kruse'nin yeni adresi merak ediliyor... Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcunun Avrupa liglerindeki talipleri ise günden güne artıyor. İşte Kruse'yle ciddi olarak ilgilenen o iki ekip...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Haziran 2020 Pazar 09:32
Güncelleme: 21.06.2020 09:33
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Fenerbahçe'den bir süredir alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin yankıları sürüyor.
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Alman futbolcu ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı ifade edilmişti.
Hatta takım kaptanı Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'le gerginlik yaşadığı öne sürülmüştü.
32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu...
Konuya ilişkin Kruse'nin eski takımı Werder Bremen'den bir açıklama gelmişti. Kulüp, şimdilik Kruse'nin gündemlerinde olmadığını söylemiş ancak kapıyı tamamen kapatmamıştı.