Fenerbahçe ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Max Kruse'nin yeni adresi merak ediliyor... Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcunun Avrupa liglerindeki talipleri ise günden güne artıyor. İşte Kruse'yle ciddi olarak ilgilenen o iki ekip...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)