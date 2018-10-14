Manchester Cityli yıldızdan Fenerbahçe itirafı!

Douglas Luiz, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini doğrularken, "Fenerbahçe beni istedi. PSV ve Benfica da aynı şekilde. Menajerim ve Manchester City yönetimiyle görüştük. Girona'nın benim için iyi bir fırsat olacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.