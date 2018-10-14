Manchester Cityli yıldızdan Fenerbahçe itirafı!

Manchester City'nin yıldız ismi Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu
14 Ekim 2018 Pazar, 18:35:20
Güncelleme: 18:38:00
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Manchester City'nin genç yıldızından transfer itirafı geldi.
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Fenerbahçe'nin bu sezon Josef de Souza ve Giuliano'nun satılmasının ardından orta saha aradığı dönemde listesinde yer alan futbolculardan Douglas Luiz, Brezilya basınına yaptığı açıklamada sezon başında Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi.
Manchester City'nin 2017 yılında Vasco da Gama'dan 12 milyon euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Douglas Luiz, La Liga takımlarından Girona'ya kiralandı.
Douglas Luiz, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini doğrularken, "Fenerbahçe beni istedi. PSV ve Benfica da aynı şekilde. Menajerim ve Manchester City yönetimiyle görüştük. Girona'nın benim için iyi bir fırsat olacağına karar verdik." ifadelerini kullandı.
Douglas Luiz kimdir?
20 yaşındaki Douglas Luiz, orta saha mevkinde forma giyiyor 2017 yılında Vasco Da Gama'dan 12 milyon euro'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Girona takımına kiralandı. Douglas Luiz bu sezon La Liga'da 5 maçta gol ve asisti sevinci yaşayamadı.
Fenerbahçe, Giuliano ve Josef'in satışından sonra orta sahaya Jailson ve Benzia takviyelerini yapmıştı. (Futbol Arena)