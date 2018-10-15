Kovulana kadar!

VOLKAN, HARUN'DAN İYİ | MİNİ YORUM - GÜRCAN BİLGİÇ

Damien Comolli ve Phillip Cocu, Volkan krizini yönetme konusunda zayıf kaldı. Ali Koç, "Volkan neden Comolli ile konuşmadı?" diyor. Peki Comolli neden Volkan ile konuşmuyor? Sportif direktör olarak takım kaptanıyla neden konuşmuyor? Volkan Demirel, Harun'dan daha iyi kaleci. Harun transfer oldu, hemen kaleye geçti. Bu durum insanda travma yaratır. Bunu yönetecek olan da Volkan değil, Comolli ve Cocu olması lazım.