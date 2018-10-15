Volkan Demirel, Fenerbahçe'yi asla bırakıp gitmeyeceğini söyledi. Kadro dışı bırakılan kaptan, "Bu durum benim Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybettirmez. Ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmem. Bekleyip göreceğiz" dedi.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 21:45:01
Güncelleme: 21:47:05
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Sarı-lacivertli takımda "disiplinsiz davranışları" gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, "Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe ile devam" kararı verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile 16 yıl geçiren 37 yaşındaki file bekçisi, "Kadro dışı kalmış olmam bir şeyi değiştirmez. Fenerbahçeliliğimden hiçbir şey kaybetmedim, kaybetmem de" dedi.
Daha önce yaptığı açıklamada, "Amatöre bile düşse Fenerbahçe'den ayrılmam" diyen Volkan Demirel, yine aynı görüşte olduğunu yinelerken, "PAF'a gitmek beni korkutmaz. Geleceği düşünmüyorum. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor, kovulana kadar buradayım. İlerleyen günler neleri gösterecek bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞAMIYOR
Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdürmesi istenen Volkan, henüz idmanlara başlayamadı. Bunun nedeni, altyapı kaleci antrenörünün gönderilen üç hocanın yerine A takıma gönderilmesi.
VOLKAN, HARUN'DAN İYİ | MİNİ YORUM - GÜRCAN BİLGİÇ
Damien Comolli ve Phillip Cocu, Volkan krizini yönetme konusunda zayıf kaldı. Ali Koç, "Volkan neden Comolli ile konuşmadı?" diyor. Peki Comolli neden Volkan ile konuşmuyor? Sportif direktör olarak takım kaptanıyla neden konuşmuyor? Volkan Demirel, Harun'dan daha iyi kaleci. Harun transfer oldu, hemen kaleye geçti. Bu durum insanda travma yaratır. Bunu yönetecek olan da Volkan değil, Comolli ve Cocu olması lazım.