"VERİLERİN SİLİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Biz hatırlarsanız sevgili Aykut Kocaman ve ekibini omuzlarda uğurladık. Çünkü takımımızda çok önemli ve tarihi bir başarı elde etmişlerdi. Aykut Kocaman, veda gecesine ekibiyle geldi. "