Konyaspordan flaş veri silme açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Konyaspor'dan flaş 'veri silme' açıklaması!

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç hafta içerisinde FB TV'de katıldığı Gündem Özel programında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, Aykut Kocaman'ın yardımcıları Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yı takımın gizli bilgilerini dışarıya sızdırmakla suçladı.
    14 Ekim 2018 Pazar, 15:27:22 Güncelleme: 15:37:33
    Konyaspor'dan flaş 'veri silinme' açıklaması!
    Konyaspordan flaş veri silinme açıklaması!

    Yaşananların ardından A Spor'dan Selahattin Kınalı'ya konuşan Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler silinmişti" ifadelerini kullandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Konyaspor'dan flaş 'veri silinme' açıklaması!
    Konyaspordan flaş veri silinme açıklaması!

    Aykut Kocaman ve Mustafa Reşit Akçay ile Atiker Konyaspor'da çalışan dönemin başkan yardımcısı ve futbol şube sorumlusu Celalettin Çakıcı konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

    Konyaspor'dan flaş 'veri silinme' açıklaması!
    Konyaspordan flaş veri silinme açıklaması!

    Celalettin Çakıcı'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

    Konyaspor'dan flaş 'veri silinme' açıklaması!
    Konyaspordan flaş veri silinme açıklaması!

    "VERİLERİN SİLİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

    "Biz hatırlarsanız sevgili Aykut Kocaman ve ekibini omuzlarda uğurladık. Çünkü takımımızda çok önemli ve tarihi bir başarı elde etmişlerdi. Aykut Kocaman, veda gecesine ekibiyle geldi. "

    Konyaspor'dan flaş 'veri silinme' açıklaması!
    Konyaspordan flaş veri silinme açıklaması!

    "O dönem yardımcı hocalar, oyuncuların performansı artırmak için aletler almıştı ve sonrasında bu aletler kulüpte kaldı. Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamasını okudum ve çok şaşırdım."

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