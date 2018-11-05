Koeman Anderlecht 11ini belirledi! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Koeman Anderlecht 11'ini belirledi!

    Hollandalı hoca, Benzia'yı kesip, derbiye damgasını vuran Valbuena'ya Anderlecht maçında hücumları yönlendirme görevi vermeyi planlıyor. Alper de ilk 11'e göz kırpıyor.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:25:39 Güncelleme: 00:25:58
    Koeman Anderlecht 11ini belirledi!

    Galatasaray derbisinde 2-0 geriden gelip 2-2'yi bulan Fenerbahçe, belki puan olarak çok büyük bir kazanç elde edemedi ama güvenini kazandı.

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    Koeman Anderlecht 11ini belirledi!

    Kanarya, perşembe günü Anderlecht karşısına yeniden kazandığı bu özgüvenle çıkacak.

    Koeman Anderlecht 11ini belirledi!

    Cocu'nun yerine teknik sorumluluğu üstlenen ve derbideki hamleleriyle geçer not alan Erwin Koeman için de bu maç çok önemli. Zira yönetimin Koeman'la devam planları da var.

    Koeman Anderlecht 11ini belirledi!

    Koeman, Anderlecht önüne de tıpkı derbideki gibi korkusuz bir kadro sürecek.

    Koeman Anderlecht 11ini belirledi!

    En çok güvendiği isim ise derbiye damgasını vuran Mathieu Valbuena olacak.

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