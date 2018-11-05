Koeman Anderlecht 11ini belirledi! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Koeman Anderlecht 11'ini belirledi!
Hollandalı hoca, Benzia'yı kesip, derbiye damgasını vuran Valbuena'ya Anderlecht maçında hücumları yönlendirme görevi vermeyi planlıyor. Alper de ilk 11'e göz kırpıyor.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:25:39
Güncelleme: 00:25:58
Galatasaray derbisinde 2-0 geriden gelip 2-2'yi bulan Fenerbahçe, belki puan olarak çok büyük bir kazanç elde edemedi ama güvenini kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kanarya, perşembe günü Anderlecht karşısına yeniden kazandığı bu özgüvenle çıkacak.
Cocu'nun yerine teknik sorumluluğu üstlenen ve derbideki hamleleriyle geçer not alan Erwin Koeman için de bu maç çok önemli. Zira yönetimin Koeman'la devam planları da var.
Koeman, Anderlecht önüne de tıpkı derbideki gibi korkusuz bir kadro sürecek.
En çok güvendiği isim ise derbiye damgasını vuran Mathieu Valbuena olacak.