Kjaer yeniden Fenerbahçe'ye! Böyle duyurdular...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de bomba bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için bütün imkanları seferber ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi tüm mevkilere oyuncu bakıyor. Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte transferin detayları... Fotomac.com.tr Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

16 Haziran 2019 Pazar 02:19 Güncelleme: 16.06.2019 03:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





