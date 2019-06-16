Kjaer yeniden Fenerbahçe'ye! Böyle duyurdular...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de bomba bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için bütün imkanları seferber ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi tüm mevkilere oyuncu bakıyor. Bütün bunlar yaşanırken Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte transferin detayları... Fotomac.com.tr Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Haziran 2019 Pazar 02:19
Güncelleme: 16.06.2019 03:08
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Fenerbahçe'de flaş Kjaer gelişmesi yaşandı.
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Son olarak Sevilla'nın Eljif Elmas için 15 milyon euro ve Simon Kjaer'i önerdiği öne sürülmüştü. Fakat bu kez işler değişti.
Sarı-lacivertliler, Skrtel ile olası bir ayrılığın ardından rotayı eski futbolcusu Simon Kjaer'e çevirmişti.
Sevilla'da yeni teknik direktör Julen Lopategui'nin, görevinin başına geçmesiyle birlikte ilk kararını Simon Kjaer hakkında aldığı iddia edildi. İşte bomba transfer gelişmesinin detayları...
İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre, Lopetegui, Simon Kjaer'i gelecek sezon kadrosunda düşünmediğini Monchi'ye iletti.