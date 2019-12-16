Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 852. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Ekran başındakilere hem eğlenceli dakikalar yaşatıp hem de bilgi veren yarışma, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Eski Milli basketbolcu, Duygu Ekşi'nin Alex de souza sorusuna verdiği yanıt izleyicileri heyecanlandırdı. Fotomac.com.tr olarak biz de Kim Milyoner Olmak İster'in 852. bölümündeki Alex de Souza sorusunu ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran Alex de Souza sorusunun yanıtı...

16 Aralık 2019 Pazartesi 21:27 Güncelleme: 16.12.2019 21:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





