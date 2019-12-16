Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 852. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı. Ekran başındakilere hem eğlenceli dakikalar yaşatıp hem de bilgi veren yarışma, bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Eski Milli basketbolcu, Duygu Ekşi'nin Alex de souza sorusuna verdiği yanıt izleyicileri heyecanlandırdı. Fotomac.com.tr olarak biz de Kim Milyoner Olmak İster'in 852. bölümündeki Alex de Souza sorusunu ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran Alex de Souza sorusunun yanıtı...
16 Aralık 2019 Pazartesi 21:27 Güncelleme: 16.12.2019 21:42
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!

Atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster'in 852. bölümünde Milli basketbolcunun 'Alex de Souza' sorusuna verdiği yanıt geceye damga vurdu.

Milli basketbolcu Duygu Ekşi, 60 bin TL'lik soruda çekildi ve 30 bin TL ödül alarak Milyoner'e veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!
Kim Milyoner Olmak İster'de 'Alex de Souza' sorusu geceye damga vurdu!
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