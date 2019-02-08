Kayserispor - Fenerbahçe maçından kareler!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleye, Hakem Alper Ulusoy damga vurdu. Ulusoy'un Soldado'ya gösterdiği kırmızı kart maça damga vurdu!
8 Şubat 2019 Cuma, 22:46:37
Güncelleme: 23:02:48
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadeleye, Hakem Alper Ulusoy damga vurdu. Ulusoy'un Soldado'ya gösterdiği kırmızı kart maça damga vurdu!
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Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Soldado, orta sahada rakip futbolcuya faul yaptı .Alper Ulusoy, Soldado'nun yanına sarı kart ile gelirken bir anda kırmızı kart gösterdi.
Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından Fenerbahçe futbolcularına Soldado'nun küfür ettiğini (f... off) belirtti.
Öte yandan Fenerbaçeli taraftarlar, maçın hakemine sosyal medyadan oldukçe sert tepkiler gösterdi.
TÜNELDE İKİNCİ KIRMIZI Tolgay Arslan, maçın ardından tünelde hakem Alper Ulusoy'a itirazlarından dolayı çift sarıdan kırmızı kart gördü.