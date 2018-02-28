Josef'ten Quaresma itirafı

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızının ağzını bıçak açmazken kendini son derece kötü hissetmesi de teknik heyeti önümüzdeki maçlar öncesinde düşündürüyor. Samandıra'da Vodafone Park'taki maçın değerlendirmesini arkadaşlarıyla birlikte yapan Sambacı, "O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden maçı kaybettik. Hep kendime 'Bu hatayı nasıl yaptım?' diye kızıyorum. Hatamla rakip 2-1 öne geçti ve takımın dengesi bozuldu" diye dert yandı.



