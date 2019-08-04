James Rodriguez'den Fenerbahçe yanıtı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti. İtalyan basını Rodriguez'in Sarı Lacivertli kulüpten gelen teklife verdiği yanıtı yazdı.
4 Ağustos 2019 Pazar 17:16
Güncelleme: 04.08.2019 17:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken son dakika sürprizi olarak James Rodriguez ismi ortaya atılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Audi Cup'ta Real Madrid'in rakibi olan Fenerbahçe, sahadan 5-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.
Sarı-lacivertli yöneticilerin bu maçta transfer görüşmesi yaptığı da ortaya çıkmıştı.
İddia edilen isimse Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'di...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti.