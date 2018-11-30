İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye... - Fotomaç
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İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...
İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
30 Kasım 2018 Cuma 22:16
Güncelleme: 01.12.2018 07:47
Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie ve Fernandao ile yollar ayrılınca sportif direktör Damien Comolli, İslam Slimani ve Michael Frey'i getirmişti.
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Ancak iki isim de Kanarya için oldukça yetersiz kaldı.
Frey, yeteneği oranında iyi niyetiyle çabalasa da rakiplerini tehdit eden görüntüde değil.
Leicester City'den kiralanan İslam Slimani ise CV'nin aksine büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Sarı-lacivertli taraftarlar ona "Cezayirli Güiza" lakabını takarken Fenerbahçe, devre arasında mecburen forvet transferine yöneldi.