İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye... - Fotomaç
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
30 Kasım 2018 Cuma 22:16 Güncelleme: 01.12.2018 07:47
İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie ve Fernandao ile yollar ayrılınca sportif direktör Damien Comolli, İslam Slimani ve Michael Frey'i getirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Ancak iki isim de Kanarya için oldukça yetersiz kaldı.

İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Frey, yeteneği oranında iyi niyetiyle çabalasa da rakiplerini tehdit eden görüntüde değil.

İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Leicester City'den kiralanan İslam Slimani ise CV'nin aksine büyük bir hayal kırıklığı oldu.

İtalyanlar açıkladı! Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertli taraftarlar ona "Cezayirli Güiza" lakabını takarken Fenerbahçe, devre arasında mecburen forvet transferine yöneldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN