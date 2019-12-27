İtalya'dan flaş Vedat Muriqi çıkışı! "Onu getirebiliriz!..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan kadrosuna kattığı ve oynadığı futbolla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Vedat Muriqi için İtalya'dan flaş bir haber yayınlandı... Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda yüklü miktarda satmayı planladığı yıldız futbolcu için "İtalya'ya getirebilirim" ifadesi kullanıldı! İşte ünlü İtalyan futbol adamının Muriqi ile ilgili yaptığı o açıklama... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
27 Aralık 2019 Cuma 16:33
Güncelleme: 27.12.2019 16:34
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Sezon başında Süper Lig ekibi Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vedat Muriqi için transfer haberleri bir bir gelmeye devam ediyor...
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Geçtiğimiz sezon Rizespor'da attığı 17 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Kosovalı yıldız, transfer savaşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabet etmesine neden olmuş, ardından sarı-lacivertlileri tercih etmişti...
Geçtiğimiz sezon Rizespor'da attığı 17 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Kosovalı yıldız, transfer savaşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüş, ardından sarı-lacivertlileri tercih etmişti... EURO 2020 elemelerinde Kosova, İngiltere'nin konuğu olmuş ve Muriqi, İngilizlere karşı 1 gol 1 asistle oynamıştı...
Karşılaşma sonrasında İngiliz scoutların dikkatini çeken Muriqi için bir çok menajer, oyuncunun Fenerbahçe'de izlenmesi için talimat vermişti... Fenerbahçe'nin bir çok lig maçını özel olarak izlettiren Premier Lig ekipleri, son olarak Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı olarak takip etti ve detaylı analiz yaptı...
Dev derbinin 58. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan Muriqi'nin golü scoutlar tarafından tam not alırken, Ocak transferi için resmi girişimlerin başlamasına olanak sağladı...