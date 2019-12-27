İtalya'dan flaş Vedat Muriqi çıkışı! "Onu getirebiliriz!..."

Karşılaşma sonrasında İngiliz scoutların dikkatini çeken Muriqi için bir çok menajer, oyuncunun Fenerbahçe'de izlenmesi için talimat vermişti... Fenerbahçe'nin bir çok lig maçını özel olarak izlettiren Premier Lig ekipleri, son olarak Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini canlı olarak takip etti ve detaylı analiz yaptı...