İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk yarının son haftalarında yakaladığı başarılı grafiği ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri merakla bekleniyordu. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...