İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galeri İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk yarının son haftalarında yakaladığı başarılı grafiği ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri merakla bekleniyordu. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...

17 Ocak 2020 Cuma 13:00 Güncelleme: 17.01.2020 14:38
İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.

İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.

İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!

ARA TRANSFERDE SESSİZ
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.

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