İşte Fenerbahçenin yeni Alexi! Rafinha... - Galeri - Fotomaç
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İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
Orta sahanın merkezine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, yeni Alex'ini İspanya'da buldu
26 Temmuz 2018 Perşembe, 11:18:24
Güncelleme: 11:27:26
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, yeni Alex'ini Barcelona'da buldu.
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
Teknik direktör Cocu'nun yakından tanıdığı 10 numara Rafinha'yı kadrosunda görmek istemesi üzerine harekete geçen sportif direktör Damien Comolli, İspanyol devi Barcelona ile masaya oturdu.
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
İspanya basınında çıkan haberlere göre, geçen sezonu İnter'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu için Kanarya 2 milyon euroluk bir kiralama teklifinde bulundu.
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin kadroda düşünmediği bu oyuncu için Fenerbahçe, Katalan ekibiden gelecek cevabı bekliyor.
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
Bu arada Comolli'nin 25 yaşındaki Rafinha'yı İstanbul'a gelme konusunda iknaya çalıştığı da İspanyol basınında yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...
İtalyan basını ise Brezilyalı oyuncu için İnter'in yeniden devreye girebileceğini belirtti. Fener, Rafinha'ya da 3 milyon euroluk bir teklif sundu. (Star)
İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i! Rafinha...