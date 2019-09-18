HaberlerGaleriİşte Fenerbahçe'nin maç tekrarı savunması! Galatasaraylı isim...
İşte Fenerbahçe'nin maç tekrarı savunması! Galatasaraylı isim...
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, maçta "kural hatası" olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurmaya hazırlanıyordu. Maçın ekranlara yansımayan tüm görüntülerini yayıncı kuruluştan isteyen sarı-lacivertli ekip bu görüntüler ışığında hazırlayacağı raporla birlikte federasyona başvuracak. Fenerbahçe'nin TFF'ye başvurusunda Galatasaraylı bir futbolcunun daha önce yaşadığı bir olayı da örnek göstermesi bekleniyor. İşte detaylar...
18 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Güncelleme: 18.09.2019 12:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçın tekrarı için bugün TFF'nin kapısını çalacak. Dün öğlen saatlerinde olağanüstü toplanan yönetim, yayıncı kuruluştan ekrana yansımayan tüm kamera açılarını istedi. Tüm görüntüler tek tek incelendi ve uzmanlardan görüşleri alındı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yenen ilk golden önce Alanya'nın kullandığı taç atışında kural hatası olduğuna dair fikir birliği oluştu ve federasyona başvuru kararı alındı.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Hakem Halis Özkahya ve gözlemci Nedim Göklü maçla ilgili raporunu yazacak.
Raporda 'maç doğru başlatılmadı' görüşü yer alırsa MHK bir rapor hazırlayıp durumu TFF yönetim kuruluna iletecek. TFF, kural hatası olup olmadığı ile ilgili kararını verecek.
Gözlemci raporunda 'maç doğru başlatıldı' derse, F.Bahçe yayıncı kuruluş görüntülerini TFF'ye sunacak.