SIRADAKİ İSİM BARIŞ SUNGUR

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur. İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.