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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İki oyuncu artı para...
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ilk imzasını attırdı. Sarı-lacivertli takım, Emre Belözoğlu'nun da çok istediği Gölcüksporlu İsmail Yüksek'i renklerine bağlıyor. İşte detaylar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 08:42
Güncelleme: 02.05.2020 08:44
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Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı transfer çalışmaları yaparak değerlendiren Fenerbahçe, ilk transferini de yaptı. Emre Belözoğlu'nun özellikle istediği oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; gençleştirme operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe, ilk imzayı Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e attırırken, Bucasporlu Barış Sungur'la da anlaşma sağlandı.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
Gelecek sezon sportif direktörlük görevine gelmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun çok istediği İsmail, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyiyor. Forvet arkası ve santrfor oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 8 gol attı, 6 asist yaptı.
500 BİN TL ARTI İKİ OYUNCU
İsmail için Gölcükspor Başkanı Hüseyin Çardak'ın 1 milyon lira istediği ancak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin çabaları sonucu 500 bin lira para ve iki genç oyuncunun kiralık verilmesi karşılığında protokol imzalandığı belirtildi.
SIRADAKİ İSİM BARIŞ SUNGUR
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki diğer genç futbolcu ise TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur. İzmir kulübünün 4 ay önce profesyonel yaptığı 18 yaşındaki santrfor, bu sezon 2 maçta forma giyerken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin genç forvetin transferi için Bucaspor'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve imza atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi.