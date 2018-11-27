İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacağı maç öncesi Teknik Direktör Erwin Koeman kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
27 Kasım 2018 Salı, 12:03:38
Güncelleme: 12:03:53
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Fenerbahçe'de ligde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı Jailson kadroya dönüyor... Bu seçeneği de değerlendirecek olan Erwin Koeman'ın Dinamo Zagreb maçında sahaya süreceği ilk 11 neredeyse netleşti.
İşte sarı lacivertlierin Dinamo Gagreb maçı muhtemel 11'i...