İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ilk 11'i

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacağı maç öncesi Teknik Direktör Erwin Koeman kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
27 Kasım 2018 Salı, 12:03:38 Güncelleme: 12:03:53
İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Fenerbahçe'de ligde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı Jailson kadroya dönüyor... Bu seçeneği de değerlendirecek olan Erwin Koeman'ın Dinamo Zagreb maçında sahaya süreceği ilk 11 neredeyse netleşti.

İşte sarı lacivertlierin Dinamo Gagreb maçı muhtemel 11'i...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Harun Tekin

İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Şener Özbayraklı

İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Martin Skrtel

İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Roman Neustädter

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