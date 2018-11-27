İşte Fenerbahçenin Dinamo Zagreb ilk 11i

Fenerbahçe'de ligde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı Jailson kadroya dönüyor... Bu seçeneği de değerlendirecek olan Erwin Koeman'ın Dinamo Zagreb maçında sahaya süreceği ilk 11 neredeyse netleşti.



İşte sarı lacivertlierin Dinamo Gagreb maçı muhtemel 11'i...