İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı dünyaca ünlü isim: Ilidio Vale

DAHA GELMEDEN SİSTEMİ BAŞLATTI​

​

ILIDIO Vale'nin Porto'ya getirdiği sistem aslında altyapı hamlesinden biraz farklı. Bu sistemin temeli altyapı yıldızlarına dayanmıyor. Altyapıdaki isimleri yetiştirmekten çok, scout ekibiyle dünyanın her bölgesinden gelişime açık oyuncular tespit ediliyor ve gelişimleri profesyonelce gerçekleştiriliyor. Eljif Elmas, Andreas Kilit, Adis Shala ve Boris Rapajic gibi isimlerin altyapıya dâhil edilmesi, Vale'nin daha gelmeden sistemini çalışmaya başlatması olarak yorumlandı.