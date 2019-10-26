İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı 11'leri!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında zor da olsa galip gelmeyi başaran Fenerbahçe, bu hafta da alacağı bir galibiyetle seriye başlamak istiyor. İki teknik adam da bu zorlu maç öncesi 11'lerini belirledi. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi öne çıkan istatistikler ve muhtemel 11'ler...
26 Ekim 2019 Cumartesi 12:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek 14 puanla 3. sıraya yerleşen Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
2 maçlık galibiyet serisi BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında son bulan İttifak Holding Konyaspor ise İstanbul deplasmanından 3 puanla ayrılmanın planlarını yapıyor.
Fenerbahçe, İH Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın 16'sını kazanırken (1B 1M), son üç maçın ikisinde puan kaybetti.
Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi toplam dört kez mağlup ederken, bu maçların son ikisinde takımın başında Aykut Kocaman vardı.