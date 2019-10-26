İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı 11'leri!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında zor da olsa galip gelmeyi başaran Fenerbahçe, bu hafta da alacağı bir galibiyetle seriye başlamak istiyor. İki teknik adam da bu zorlu maç öncesi 11'lerini belirledi. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi öne çıkan istatistikler ve muhtemel 11'ler...

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





